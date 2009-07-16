Требуется программист для модернизации скрипта такого как на medianovosti.ru или 1tizer.ru РАБОТЫ МНОГО! Опыт работы с данным скриптом ОБЯЗАТЕЛЕН!
Поиск (фильтр) по 3-4 заданым параметрам в Joomla
Необходимо дороботать туристический сайт на базе Joomla, а именно
сделать поиск (фильтр) по 3-4 заданым параметрам с выбором параметров из списка?
Например:
1. Страна отдыха - выбор страны
2. Тип отеля - 2*
3*...
3. Дата вылета
Примерно, как реализовано сдесь http://www.piligrim.ua/ (быстрый поиск туров и путеводитель).ю но общее коичество параметров 3-4
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