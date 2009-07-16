Поиск (фильтр) по 3-4 заданым параметрам в Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки225 просмотров

Необходимо дороботать туристический сайт на базе Joomla, а именно

сделать поиск (фильтр) по 3-4 заданым параметрам с выбором параметров из списка?

Например:

1. Страна отдыха - выбор страны

2. Тип отеля - 2*

3*...

3. Дата вылета

Примерно, как реализовано сдесь http://www.piligrim.ua/ (быстрый поиск туров и путеводитель).ю но общее коичество параметров 3-4

Joomla
16 лет назад
mats
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

y0o
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$50
2 дня
Хендрикс Джимм - отлично выполнил свою работу все качественно и в срок. Так что рекомендую
С оплатой проблем нет. Все ок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

y0o
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад