Поиск и установка форума с дампом

Ищу сотрудников, возможно как разовое выполнение задания так и постоянная работа.

Задача:

1. Найти слитый дамп форума на любом движке vbulletin xenforo и т.д, файлы+sql

2. Установить на форум зарегистрировать и прикрутить домен (оплачиваем)

после выполнения оплачиваем от 1500р до 20000р в зависимости от качества дампа, приватности и работоспособности форума.

3. Настройка сео, оплата от 5тр до 50000тр, первый раз оплачиваем по результатам индексации 50% через 2 недели, оставшиеся 50% через месяц.

заказы есть постоянно. Тематики разные, уточняйте в лс