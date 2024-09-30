Требуется специалист, имеющий опыт работы с Bootstrap не менее пяти проектов на пятой версии. В ответе необходимо предоставить ссылки на выполненные работы до интеграции в систему управления.
Поиск и установка форума с дампом
Ищу сотрудников, возможно как разовое выполнение задания так и постоянная работа.
Задача:
1. Найти слитый дамп форума на любом движке vbulletin xenforo и т.д, файлы+sql
2. Установить на форум зарегистрировать и прикрутить домен (оплачиваем)
после выполнения оплачиваем от 1500р до 20000р в зависимости от качества дампа, приватности и работоспособности форума.
3. Настройка сео, оплата от 5тр до 50000тр, первый раз оплачиваем по результатам индексации 50% через 2 недели, оставшиеся 50% через месяц.
заказы есть постоянно. Тематики разные, уточняйте в лс
Заявки фрилансеров
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