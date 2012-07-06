Нужен движок для авто-портала. Функционал: - добавление обзоров с картинками - добавление новостей - добавление объявлений по продаже б\у автомобилей - отзывы и обсуждения статей и обзоров - ...
Поиск и устранение программных ошибок на сайте
Ищу исполнителя на проект со следующим списком задач:
1. Необходимо проверить сайт на наличие ошибок в программной части сайта и устранить их;
2. Проверить код сайта на соответствие стандартам W3C;
3 Проверить сайт на наличие несуществующих страниц;
4. Провести проверку системы управления сайтом на наличие ошибок;
5. Анализ 404-ошибки;
6. Провести анализ работы сервера;
7. Анализ безопасности сайта;
8. Анализ структуры данных;
9. Анализ robots.txt;
10.Анализ скорости загрузки страниц и проведение мер по ускорению;
Ссылка на сайт escate.ru
Жду от вас стоимость работ и сроки исполнения. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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