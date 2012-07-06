Поиск и устранение программных ошибок на сайте

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Закрыт3 заявки103 просмотра

Ищу исполнителя на проект со следующим списком задач:

1. Необходимо проверить сайт на наличие ошибок в программной части сайта и устранить их;

2. Проверить код сайта на соответствие стандартам W3C;

3 Проверить сайт на наличие несуществующих страниц;

4. Провести проверку системы управления сайтом на наличие ошибок;

5. Анализ 404-ошибки;

6. Провести анализ работы сервера;

7. Анализ безопасности сайта;

8. Анализ структуры данных;

9. Анализ robots.txt;

10.Анализ скорости загрузки страниц и проведение мер по ускорению;

Ссылка на сайт escate.ru

Жду от вас стоимость работ и сроки исполнения. Спасибо.

13 лет назад
lockall
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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