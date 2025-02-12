Поиск по изображению на сайте

Необходимо разработать скрипт-приложение, которое будет копировать посты из открытых Telegram каналов в ваш канал. Реализовать два варианта: копирование старых постов с указанием даты и автоматическое размещение новых постов при их появлении. Важно учитывать возможность загрузки видео. Ожидаются предложения с готовыми решениями или разработка нового скрипта.
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ТЗ прикреплено файлом. Нужен специалист с опытом работы с предобученными и обучаемыми моделями. Пишите бюджет и примерные сроки)
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