Поиск по изображению на сайте

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Закрыт2 заявки322 просмотра

ТЗ прикреплено файлом. Нужен специалист с опытом работы с предобученными и обучаемыми моделями. Пишите бюджет и примерные сроки)

3 месяца назад
kllpff
Кирилл 
28 лет
4 года в сервисе
Был
13 дней назад
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Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Денис
 
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