Поиск с подсказками на MODX Revo - Minishop

Веб-программированиеЗавершен2 заявки152 просмотра
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Здравствуйте.

Надо с нуля сделать поиск с подсказками на Поиск с подсказками на MODX Revo - Minishop

MODX
6 лет назад
Paquito
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ccista
Сергей 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$10
1 день
Спасибо большое Сергею, который оперативно и крайне качественно сделал все, что нужно было по проекту. Настоятельно рекомендую, если вам нужен надежный и грамотный исполнитель!
Все отлично. Постоянная связь и оплата без проблем. Рекомендую!
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