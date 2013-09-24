Поисковая оптимизация сайта на drupal 7

Добрый день, Нужен бэкенд. ТЗ и схемы во вложении Лучше использовать какой-нибудь Фреймворк для этого.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реализовать ряд задач по поисковой оптимизации сайта на друпале.
В эти задачи входит:
Автоматическое заполнение мета-тегов.
Настройка ссылочной структуры сайта. (Перелинковка, url адреса на ЧПУ, ненужные исходящие ссылки закрыть)
Избавиться от дублированных страниц (Настройка тегов, robots.txt)
Настройка правильных ответов сервера, например сейчас не настроена 404 ошибка.
Обновить движок
Настроить sitemap.xml приоритизация индексирования страниц не в индексе.
Задачи сугубо сеошные. Нужно иметь представление и опыт работы с подобными задачами.
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