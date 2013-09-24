Поисковая оптимизация сайта на drupal 7

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок160 просмотров
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Требуется реализовать ряд задач по поисковой оптимизации сайта на друпале.

В эти задачи входит:

Автоматическое заполнение мета-тегов.

Настройка ссылочной структуры сайта. (Перелинковка, url адреса на ЧПУ, ненужные исходящие ссылки закрыть)

Избавиться от дублированных страниц (Настройка тегов, robots.txt)

Настройка правильных ответов сервера, например сейчас не настроена 404 ошибка.

Обновить движок

Настроить sitemap.xml приоритизация индексирования страниц не в индексе.

Задачи сугубо сеошные. Нужно иметь представление и опыт работы с подобными задачами.

Drupal
10 лет назад
chelgrey
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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