Показ наших автомобилей на сайте

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Закрыт11 заявок62 просмотра

Здравствуйте есть простой сайт на html - https://bs-auto.com.ua/

Вверху где пишет МАШИНИ (Сейчас там просто ссылка на авторию) нужно чтобы открывалась страница где будет показаны наши автомобили , ну нужно какое то управления чтобы можно добавлять новые, поставить в архив старые автомобили .
Архивные тоже надо чтобы гугл их видел , в отдельно категории

Пример как авто отображены будут что то как вот на сайте (тут), само собой урезано сильно будет.
Интересует сроки и бюджет. спасибо

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