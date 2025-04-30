Требуется улучшить внешний вид англоязычного сайта на WordPress, чтобы он выглядел аккуратно и солидно. Удалить пустую правую колонку, обновить шапку и подвал, добавить иконки для связи. Никакой анимации или экзотических шрифтов. Необходимо знание CSS и умение работать с WordPress.
Показ наших автомобилей на сайте
Здравствуйте есть простой сайт на html - https://bs-auto.com.ua/
Вверху где пишет МАШИНИ (Сейчас там просто ссылка на авторию) нужно чтобы открывалась страница где будет показаны наши автомобили , ну нужно какое то управления чтобы можно добавлять новые, поставить в архив старые автомобили .
Архивные тоже надо чтобы гугл их видел , в отдельно категории
Пример как авто отображены будут что то как вот на сайте (тут), само собой урезано сильно будет.
Интересует сроки и бюджет. спасибо
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