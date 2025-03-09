Показати як налаштувати Amazon S3

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Закрыт2 заявки19 просмотров

Показати як налаштувати Amazon S3 для бекапів Wordpress

В мене є плагін, в wordpress він просить
Amazon S3 access key:


я не можу це налагодити - просто допоможить це

WordPressНастройка плагинов
2 месяца назад
conus
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