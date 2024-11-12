Покращення швидкості завантаження сайту, а саме CLS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки15 просмотров

привіт!

Не можемо вийти в зелену зону по показнику CLS в https://pagespeed.web.dev/

Якщо маєш релевантний досвід - відгукнись !

сайт one.ua

Цікавить головна сторінка та сторінки новин.

Оптимизация кода
6 месяцев назад
shvedoff
Евгений 
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