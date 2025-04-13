Требуется настроить события электронной торговли для CMS Opencart на шаблоне Unishop2. Необходимо исправить ошибки, связанные с добавлением событий из формы 'купить в 1 клик', а также корректировать поведение всплывающей корзины при удалении и обновлении товара.
Полная настройка под ключ скрипта premium exchanger 2.1
полная настройка под ключ скрипта Premium exchanger 2.1 Есть сайт на ВордПресс, на нем есть форк premium exchanger, его надо настроить полностью. Сайт обменник валют.
Заявки фрилансеров
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