Получение страниц проиндексированных Поисковиком

Задача скрипта: получить список проиндексированных поисковой системой (ПС) страниц для заданного сайта и дату их индексации, а также сохраненную в ПС копию страницы, а также дату сохранения этой копии.

ПС для которых ищется скрипт:

Яндекс

Рамблер

Google

... если есть для других ПС - пишите

Если такой скрипт уже есть у кого-то - пишите обсудим.

Если сделаете только по одной системе - пишите, обсудим.

Язык скрипта: PHP5, хотя если есть на других языках - пишите, обсудим.

Цену пишите свою и сроки обязательно.