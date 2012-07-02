Поменять и доработать дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок292 просмотра

Здравствуйте!

Нужно поменять и доработать дизайн рабочего сайта, несколько страниц (дизайн/верстка/программинг)

Исходников нет, не сложный дизайн на основе аналога.

13 лет назад
denlob
Денис 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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