Поменять кое-что в сайте на joomla

Здравствуйте

Есть такой сайт criptoflex.ru на joomla

Примерный объем работ:

- сделать раздел с фото

-вытащить из флешки один кадр и заменить шапку на статичную

- кое-что по мелочи

Пишите пожалуйста примерную стоимость, шлите ссылки на примеры работ и отзывы (если есть)

Пишите только на почту [email protected]

оплата wmz

В дальнейшем по этому сайту будут еще работы