Поменять номера телефонов в SWF

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок223 просмотра

http://www.servicealfa.ru/repairRoom.swf

там указан номер телефона 7390695

необходимо заменить на другой номер.

Прошу писать предложения с ссылкой на исправленный swf файл или можете прислать на e-mail: [email protected] . номер можете указать любой другой.

17 лет назад
zyura
43 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

GRuff_
Тимур 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$10
Выполнил качественно и быстро. было приятно работать
Задача поставлена четко, оплачено очень быстро.

Заявки фрилансеров

GRuff_
Тимур 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва
17 лет назад