Задание: оптимизировать сайт построеный на платформе Tilda под мобильные устройства. Работа удаленно, но предусматривается активное общение с другими участниками проекта. Заданаие скорее простое для людей знакомых с Tilda. Все материали уже есть, нужно ...
Поменять оплату через Промсвязьбанк на Альфа банк
ОБЯЗАТЕЛЬНО В ЗАЯВКЕ УКАЖИТЕ СТОИМОСТЬ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
Есть сайт http://vostoktehrezerv.ru
На этом сайте оплата осуществляется через Промсвязьбанк, её нужно поменять на Альфа банк.
Все подготовительные работы выполнены, осталось произвести только интеграцию на сайте.
Ниже представлены инструкции, которые прислали представители банка:
Перед началом проведением работ по подключению к нашему Платежному Шлюзу, Вам необходимо ознакомиться с материалами, приведенными у нас на странице
https://pay.alfabank.ru/ecommerce/
Для подключения Вы можете использовать Платежный модуль к CMS или выполнить интеграцию самостоятельно используя документацию "Подключение с интеграцией по api"
При проверке взаимодействия необходимо использовать следующие реквизиты (укажу исполнителю работ)
Если профиль Вашей деятельности относится к авиакоммерции или к бронированию отелей, то при интеграции необходимо учесть требования, описанные в Приложении 2https://pay.alfabank.ru/ecommerce/instructions/merchantManual/pages/index/appendix_additional_fields_spec.html
Обязательно к ознакомлению
По завершению интеграции, вам необходимо выполнить несколько тестов:
https://pay.alfabank.ru/ecommerce/faq/index.html
В Вашей заявке указано подключение сервиса фискализации.
Настройка фискализации:
https://pay.alfabank.ru/ecommerce/faq/fiscal.html
ВНИМАНИЕ! Прием банковских карт к оплате не будет разрешен, если сайт не соответствует требованиям Банка к электронным витринам магазинов:
https://pay.alfabank.ru/ecommerce/instructions/ELECTRONIC_STOREFRONTS.pdf
Для осуществления контроля и выполнения операций возврата/отмены по проведенным заказам Вы можете воспользоваться нашим "Личным кабинетом":
https://web.rbsuat.com/ab/mportal/#login
Для работы в нем необходимо использовать следующие реквизиты (укажу исполнителю).
По всем техническим вопросам можно будет обращаться на адрес, который я также предоставлю.
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