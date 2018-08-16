Поменять оплату через Промсвязьбанк на Альфа банк

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ОБЯЗАТЕЛЬНО В ЗАЯВКЕ УКАЖИТЕ СТОИМОСТЬ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 

Есть сайт http://vostoktehrezerv.ru

На этом сайте оплата осуществляется через Промсвязьбанк, её нужно поменять на Альфа банк. 

Все подготовительные работы выполнены, осталось произвести только интеграцию на сайте.

Ниже представлены инструкции, которые прислали представители банка: 

Перед началом проведением работ по подключению к нашему Платежному Шлюзу, Вам необходимо ознакомиться с материалами, приведенными у нас на странице 

https://pay.alfabank.ru/ecommerce/ 

Для подключения Вы можете использовать Платежный модуль к CMS или выполнить интеграцию самостоятельно используя документацию "Подключение с интеграцией по api" 

При проверке взаимодействия необходимо использовать следующие реквизиты (укажу исполнителю работ) 

Если профиль Вашей деятельности относится к авиакоммерции или к бронированию отелей, то при интеграции необходимо учесть требования, описанные в Приложении 2https://pay.alfabank.ru/ecommerce/instructions/merchantManual/pages/index/appendix_additional_fields_spec.html 

Обязательно к ознакомлению 

По завершению интеграции, вам необходимо выполнить несколько тестов: 

https://pay.alfabank.ru/ecommerce/faq/index.html 

В Вашей заявке указано подключение сервиса фискализации. 

Настройка фискализации: 

https://pay.alfabank.ru/ecommerce/faq/fiscal.html 

ВНИМАНИЕ! Прием банковских карт к оплате не будет разрешен, если сайт не соответствует требованиям Банка к электронным витринам магазинов: 

https://pay.alfabank.ru/ecommerce/instructions/ELECTRONIC_STOREFRONTS.pdf 

Для осуществления контроля и выполнения операций возврата/отмены по проведенным заказам Вы можете воспользоваться нашим "Личным кабинетом": 

https://web.rbsuat.com/ab/mportal/#login 

Для работы в нем необходимо использовать следующие реквизиты (укажу исполнителю). 

По всем техническим вопросам можно будет обращаться на адрес, который я также предоставлю.

7 лет назад
project2web
Елизавета 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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