Поменять оплату через Промсвязьбанк на Альфа банк

ОБЯЗАТЕЛЬНО В ЗАЯВКЕ УКАЖИТЕ СТОИМОСТЬ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Есть сайт http://vostoktehrezerv.ru

На этом сайте оплата осуществляется через Промсвязьбанк, её нужно поменять на Альфа банк.

Все подготовительные работы выполнены, осталось произвести только интеграцию на сайте.

Ниже представлены инструкции, которые прислали представители банка:

Перед началом проведением работ по подключению к нашему Платежному Шлюзу, Вам необходимо ознакомиться с материалами, приведенными у нас на странице

https://pay.alfabank.ru/ecommerce/

Для подключения Вы можете использовать Платежный модуль к CMS или выполнить интеграцию самостоятельно используя документацию "Подключение с интеграцией по api"

При проверке взаимодействия необходимо использовать следующие реквизиты (укажу исполнителю работ)

Если профиль Вашей деятельности относится к авиакоммерции или к бронированию отелей, то при интеграции необходимо учесть требования, описанные в Приложении 2https://pay.alfabank.ru/ecommerce/instructions/merchantManual/pages/index/appendix_additional_fields_spec.html

Обязательно к ознакомлению

По завершению интеграции, вам необходимо выполнить несколько тестов:

https://pay.alfabank.ru/ecommerce/faq/index.html

В Вашей заявке указано подключение сервиса фискализации.

Настройка фискализации:

https://pay.alfabank.ru/ecommerce/faq/fiscal.html

ВНИМАНИЕ! Прием банковских карт к оплате не будет разрешен, если сайт не соответствует требованиям Банка к электронным витринам магазинов:

https://pay.alfabank.ru/ecommerce/instructions/ELECTRONIC_STOREFRONTS.pdf

Для осуществления контроля и выполнения операций возврата/отмены по проведенным заказам Вы можете воспользоваться нашим "Личным кабинетом":

https://web.rbsuat.com/ab/mportal/#login

Для работы в нем необходимо использовать следующие реквизиты (укажу исполнителю).

По всем техническим вопросам можно будет обращаться на адрес, который я также предоставлю.