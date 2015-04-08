Поменять слайдер изображений jQuery на сайте

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Завершен4 заявки108 просмотров

Имеется сайт галерея с фотографиями (18+)

Необходимо изменить jQuery слайдер на другой.

Пример необходимого слайдера покажу исполнителю.

Жду ваших предложений!

jQuery
10 лет назад
SplashWeb
Роман 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

osmiy
Артём 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Быстро, оперативно, а главное - качественно! Был рад сотрудничеству!
Качественно поставленное ТЗ, моментальная оплата и постоянно на связи. Сотрудничеством доволен на все 100%!

Заявки фрилансеров

osmiy
Артём 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад