Необходимо настроить вывод отзывов о магазине из Яндекс.Маркета на сайте (cms insales) через JSON https://tech.yandex.ru/market/content/doc/dg/reference/shop-id-opinion-docpage/
Поменять слайдер изображений jQuery на сайте
Имеется сайт галерея с фотографиями (18+)
Необходимо изменить jQuery слайдер на другой.
Пример необходимого слайдера покажу исполнителю.
Жду ваших предложений!
Выбранный исполнитель
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