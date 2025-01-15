Требуется создать программу или бота для парсинга цен с сайта, с функцией автоматического снижения цен на 1 тенге ниже конкурентов. Бот должен учитывать как основные, так и скидочные цены, а также реагировать на изменения цен конкурентов. Важно обеспечить сохранность аккаунта от блокировок, избегая высокой нагрузки на учетную запись.