Помогите решить технические вопросы на сайте

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Добрый день. обращаюсь к вам за помощью по техническиим аспектам в разработке и оптимизации сайта. вот мой сайт: http://krekhovetskyi.net/ .
ниже я перечислю, что мне нужно сделать.
1. вывести все фильмы в ТОПе-250 по той же формуле, что и выводится рейтинг, но начальное количество голосов что будут участвовать в ТОПе должно быть 7000, а у нас в рейтинге, если не ошибаюсь стоит значение 500. то есть в топ-250 попадают только фильмы, мультфильмы и аниме (не сериалы, не аниме-сериалы и не мультсериалы), за которые проголосовало 7000 людей.
Формула расчета вывода рейтинга вообще на сайте (во вложении):
V – количество голосов за фильм
M – порог голосов, необходимый для участия в рейтинге Топ-250 (сейчас: 500)
R – среднее арифметическое всех голосов за фильм
С – среднее значение рейтинга всех фильмов (сейчас: 7.2452)по этому рейтингу нужно вывести и топ-250, только порого голосов там должен быть : 7000.
2. сейчас почему-то, когда я нажываю на топ-250, то выводится ошибка сервера "500", то есть нужно устранить эту ошибку, а также она иногда появляется и на любой из страниц сайта (нужно несколько раз перезагружать)
3. вверху есть фильтр (Жанр, Год, Страна, Актер, Режиссер). когда я выбираю любой из параметров, то выводятся результаты на несколько страниц., но почему-то я не могу переключатся между этими страницами. то есть я нахожусь только на 1-1, и не могу перейти на 2_, 3-ю и т.д.
4. нужно будет на страницах всех фильмов из ТОПа-250 отобразить что он находится в ТОПе и под каким номером (похоже как на Кинопоиске). например, так Топ250: 4. втиснуть где-то на возле рейтинга или таблицы с описанием фильма, а може даже вывести и на постере (похоже как и возрастное ограничение, но только другим цветом).
5. закрыть внутренние ссылки на страницах фильмов. это ссылки из таблицы (год, страна, жанр, актеры, режиссер). они как сейчас закрыты, но мне кажется что плохо. взгляните сами.
помогите пожалуйста разобратся с этими косяками. сколько будут стоить ваши услуги?
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