Помощь дизайнеру с сайтом доставки на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

Ищу опытного дизайнера, работающего в Тильде, для помощи начинающему дизайнеру с сайтом доставки. Необходимо проверить функционал и подключить API. Оплата договорная.

TildaИнтеграция API
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Анастаси
 
21 год
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Катерина
 
26 лет
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