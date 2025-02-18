Требуется разработать парсер для андроид-приложения, который позволит спарсить каталог товаров. Необходимо использовать предоставленный алгоритм. Детали задания будут отправлены исполнителю в личных сообщениях.
Помощь js - разобраться почему не работают методы sort() и toSorted()
Привет всем,
Не сортируется массив чисел методами что sort(), что toSorted() при помощи function(a, b){return b-a}
Взято из учебника https://www.w3schools.com/jsref/jsref_sort.asp
Работает на игрушечном массиве из учебника, но не работает на моем конкретном массиве. Да: в массиве числа, а не строки.
Если кто-то сталкивался, был бы благодарен за помощь
Общение голосом в Телеграме. Покажу экран.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Ищется разработчик для настройки парсера пампов монет на Mexc бирже. Основной акцент на мемкоинах с ростом более 8% в интервале 1-5 минут. Результаты необходимо выводить в Telegram-канал. API ключи будут предоставлены. Код парсера уже частично готов.Веб-программирование10 заявокЗакрытмесяц назад
Требуется помощь в доработке базы данных, созданной в конструкторе DataExpress. Необходимо разобраться в загрузке, редактировании данных и возможных доработках. База представляет собой каталог товаров с группировкой по поставщикам и ценам. Подробности будут предоставлены после обращения.Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
- $327
Требуется доработка серверной части веб-сайта в нише музыкальной индустрии. Задачи включают создание мультиссылки, перевод фронтенда на фреймворк Nuxt, интеграцию с Битрикс для подписания договоров и настройку оплаты через Юмани. Также необходимо завершить дизайн сайта. Бюджет гибкий, полное ТЗ будет предоставлено исполнителю.Закрытмесяц назад
- $400
Требуется разработать два телеграм-бота. Первый бот будет считывать рекламные посты с тегом #реклама, извлекать ссылки и передавать их через API. Второй бот будет получать данные от первого, взаимодействовать с сайтом Go-ip.ru и вставлять ссылки в заданные шаблоны. Необходима настройка для количества пабликов и их названий, а также работа в цикле из двух дней.Закрыт2 месяца назад
Нужен тех специалист по Битрикс для решения вопросов интернет-магазина. Требуется опыт в программировании и знание платформы. Также рассматриваются вопросы, связанные с сертификатами и нагрузками.Веб-программирование7 заявокЗакрытмесяц назад
Разработка простой API для сайта, которая включает в себя endpoint-ы для работы с видео (Upload, Download, Info, List) и папками (New, List). Ожидается создание функционала для эффективного взаимодействия с данными на сайте.Веб-программирование14 заявокЗакрытмесяц назад
- $20
Требуется исправить проблемы с выводом круговой диаграммы в компоненте опроса Community Surveys 6.0.10 на Joomla 3.9.25. Проблема заключается в том, что при наличии одного результата диаграмма отображается корректно, но при нескольких результатах она не выводится. Необходимо найти и устранить данную ошибку.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Необходимо выгрузить список разделов и подразделов Яндекс Маркет в форматах xml и csv. Требуется разработка решения для автоматизации данного процесса. Указанные форматы должны быть корректно структурированы для дальнейшего использования.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $150
Требуется разработка калькулятора для сайта строительной экспертизы. Калькулятор должен учитывать услуги технического обследования зданий и сооружений. Ожидается качественное веб-программирование с учетом всех необходимых функций.Закрытмесяц назад