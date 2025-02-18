Помощь js - разобраться почему не работают методы sort() и toSorted()

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Привет всем,

Не сортируется массив чисел методами что sort(), что toSorted() при помощи function(a, b){return b-a}

Взято из учебника https://www.w3schools.com/jsref/jsref_sort.asp

Работает на игрушечном массиве из учебника, но не работает на моем конкретном массиве. Да: в массиве числа, а не строки.

Если кто-то сталкивался, был бы благодарен за помощь

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