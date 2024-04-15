Помощь разработки Sale смарт контракта на TON

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт4 заявки79 просмотров

Есть смарт контракт, разработанный на tact под блокчейном TON. необходима помощь с его деплоем и корректировкой (при необходимости). Сейчас не проходит покупка-отправка токена

БлокчейнРазработка смарт-контрактов
10 дней назад
Александр
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
1 отзыв
6 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
2 часа назад
9 дней назад
Денис
 
22 года
8 месяцев в сервисе
Был
день назад
9 дней назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 часа назад
3 отзыва(-1)
10 дней назад
Лучший веб-программист апреля