Приветствую

Куплен платный шаблон (LazyPress ProVersion: 1.0 By DesertThemes) и установлен был на домен без настройки дочерней темы. На сайте будет 5 языков. По умолчанию немецкий. При переключении языка в URL должен добавляться /ua /en /ar /ru /ch соответственно.

А теперь самая главная проблема.

Допустим мы создали 5 страниц клонов под соответствующие языки (страница О компании). Каждой этой странице мы присвоили не Defaut template, a About template (это фирменный шаблон страницы от купленной темы и на то она и покупалась, чтобы был красивый внешний вид) и если мы через костомайзер редактируем содержимое этой страницы (смотреть скрин), то содержимое перезаписывается сразу на всех страницах этого шаблона несмотря на то что у нас разные УРЛ и разные языки !!!! Если мы используем обычные пользовательские шаблоны Defaut template, то такой проблемы нет. Иными словами, при указании всех фирменных шаблонов сайта (такие как Главная О компании Контакты и еще есть пару страниц с фирменным оформлением от шаблона) мы не можем использовать безболезненно для разных языков!

Вначале я хотел отделаться легко. Я просто клонировал через ФТП 5 раз файл шаблона фирменной страницы (смотреть скрин) соответственно переименовав его под все языки, чтобы в редакторе было понятно где какой шаблон соответствует языку и все работает, но только если мы вносим правки через код и перезаливаем файл, но как только любую страницу мы отредактируем через космомайзер, тут же все 5 файлов перезаписываются)))

На сайте стоял модуль Polylang бесплатная версия и сейчас мы купили платную версию WPML. Проблема в том что нам не нужны автоматические переводы, это небольшой корпоративный сайт. Нам просто нужно адекватное переключение языков и включить фирменные страницы шаблона и работать с ними на своем языке.

Как только мы решим пункт 2, нам нужна возможность интегрировать шорт-коды в Defaut Page, например у нас есть обычная текстовая страница с какой-то услугой и мы например хотим интегрировать в нее например слайдер с главной страницы (в купленном шаблоне он красивый) или например из какой-то любой другой страницы взять блок фирменный блок ПОЧЕМУ стоит выбрать нас, соответственно изменив текст и графику под каждую конкретную страницу.

Оплата на украинскую карту, если разработчик с Украины или передача кеша в руки, если разработчик с Украины например сейчас находится в Гамбурге (Германия), там друзья передадут.

Оплата по факту выполнения задачи либо через безопасную сделку

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