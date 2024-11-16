Помощь со скрейпингом вебсокетов сайта dexscreener

У меня есть код, который скрейпит сайт dexscreener, в ответ приходят сложно закодированные данные с сайта, которые у меня не получается расшифровать и получить понятный ответ. Простая декодировка двоичного кода понятный ответ не дает, в ответе содержатся символы которые получается декодировать только с помощью latin1, но я ожидаю UTF-8