Помощь со скрейпингом вебсокетов сайта dexscreener

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Закрыт2 заявки56 просмотров

Помощь со скрейпингом вебсокетов сайта dexscreener

У меня есть код, который скрейпит сайт dexscreener, в ответ приходят сложно закодированные данные с сайта, которые у меня не получается расшифровать и получить понятный ответ. Простая декодировка двоичного кода понятный ответ не дает, в ответе содержатся символы которые получается декодировать только с помощью latin1, но я ожидаю UTF-8

6 месяцев назад
pastix
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