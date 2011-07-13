Помощь специалиста по флеш

Есть видео ролик в формате FLV на сайте .....(дам лично) - это под Вордпрес со Stream Video Plyer. Потом через playlist загружается SWF обьект со скриптом, но его деятельность блокируется плэером.

Исходники плэера используемого как плагин в Водрпрессе находятся здесь: http://rodrigopolo.com/about/wp-stream-video сам плагин скачал отсюда: http://wordpress.org/extend/plugins/stream-video-player/

В идеале мне надо чтобы видео для пользователя первый раз автоматически проигрывалось (отслежка по cookies) и при повторном посещении сайта только при нажатии "плэй".

Второе: всегда после проигрывания видео ролика должно автоматически загружаться SWF с активными кнопками для перехода на другие страницы(этот обьект уже сделан) и он играет покругу с вожможностью просмотреть видео ролик заново (вторая кнопка).

Мне надо также чтобы контроллер управления флашом автоматически прятался при проигрывании и появлялся при наведении мышой. Ну как в текущем плэере.

Еще очень важно чтобы не было задержки в начале проигрывания ролика и также при переходе на SWF file.

Можно и без плэера, но тогда нужно решать вопросы: начать просмотр после скачивания маленького буфера(2 сек), а не всего файла, также прокрутка видео будет нужна.

Сечас подгружается через XML playlist и я надеялся что сработает, но не так то было....

Помощь требуется срочная.