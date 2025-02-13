Давид должен был за оговоренную сумму сделать оговоренный кусок работы. Мы посчитали примерно, что это должно занять 10 часов (эквивалент 300 долларов). Он работал с менеджером/программистом. Я только периодически спрашивал все ли идет по плану, укладываемся ли в сроки и сумму - он говорил, что укладываемся. У нас было два дедлайна, оба были профуканы. За день до второго дедлайна он скидывает скрин трекера что потратил больше времени, и требовал еще деньги, хотя постоянно спрашивали укладываемся ли в оговоренную сумму и сроки. Мы обсуждали, что можно работать в любое время, но постараться успеть. Если не успеваешь - нужно сказать, что выходим за рамки сроков и сумм и уже думать что делать дальше, т.к. его работа (бюджет) строго была оговорена с клиентом. Я думаю обо всем можно договориться, даже если что-то идет не по плану, а не по факту ставить в неловкое положение. ИТОГО, если работаете с этим человеком, точно оговаривайте сумму и сроки. Иначе можно попасть на сроки, деньги :(