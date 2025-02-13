Помощь в доработке eccomerce сайта Laravel + OpenCart

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок344 просмотра

Laravel - проект для екомерса.

Простая админка на OpenCart.

Есть конечное число задач чтобы закончить проект. Ничего сложного для опытного человека.

Возможно постоянная подработка с перспективой на фул-тайм (по желанию)

LaravelOpencartДоработка сайтов
3 месяца назад
PartMars
43 года
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
19 часов назад
3 месяца назад
$400
6 дней
Давид должен был за оговоренную сумму сделать оговоренный кусок работы. Мы посчитали примерно, что это должно занять 10 часов (эквивалент 300 долларов). Он работал с менеджером/программистом. Я только периодически спрашивал все ли идет по плану, укладываемся ли в сроки и сумму - он говорил, что укладываемся. У нас было два дедлайна, оба были профуканы. За день до второго дедлайна он скидывает скрин трекера что потратил больше времени, и требовал еще деньги, хотя постоянно спрашивали укладываемся ли в оговоренную сумму и сроки. Мы обсуждали, что можно работать в любое время, но постараться успеть. Если не успеваешь - нужно сказать, что выходим за рамки сроков и сумм и уже думать что делать дальше, т.к. его работа (бюджет) строго была оговорена с клиентом. Я думаю обо всем можно договориться, даже если что-то идет не по плану, а не по факту ставить в неловкое положение. ИТОГО, если работаете с этим человеком, точно оговаривайте сумму и сроки. Иначе можно попасть на сроки, деньги :(
Приветствую всех кто будет работать с данными индивидами. Опишу процесс который выстроился с этими людьми и как это прошло. Задача была поставлена приблизительно таким образом: У нас есть интерфейс сгенерированный в Lovable (на Next+React) https://soft-admin-nest.lovable.app/ У нас есть какой то старый кейс сделанный на Laravel (версия не была указана) У нас есть наработки которые мы пилим сейчас на OpenCart используя только Административную панель (так как наши старые разработчики имеют большой бекграунд работы с этой системой) Нам нужно что бы то что мы пилим выглядело так как выглядит интерфейс сгенерированный на Lovable. Это MVP по этому сильно не зацикливаемся на основных моментах нужно просто что бы работало. На этом начался диалог. И мною было озвучено что время потраченное на Совмещение 2 абсолютно не совместимых вещей не рационально. Что для MVP можно абсолютно спокойно нагенерировать Laravel + Filament потратить на это 10-15 часов и не таскать за собой всю доменную логику от старого проекта сделать MVP с чистого листа. Это предложение было отклонено. Ответной реакцией было предложено со стороны Руслана (Техлид) и Павла Демидова Что нужно взять Bagisto последней версии (2.2) и сделать навешивание интерфейса (Lovable) на текущий административный интерфейс самой Bagisto. Это было оценено мной так же в 10 часов + 5 часов в запасе для того что бы в случае если дополнительные задачи вылезут можно было в эти 5 часов заложить. Работу собрался трекать в wakatime. Т.е. Коммуникация и Ресерч автоматически не учитываются в оплаченное время. О чем вторые стороны были проинформированы. Очень важный момент - Сам Павел (почти) ничего не понимает в разработке и технически не подкован. По этому произошло разделение, по техническим вопросам к Руслану, по финансам к Павлу. На этом произошел старт. После старта в течении 3-5 дней в задачу которая звучала (Сделай нам административный интерфейс такой же как Lovable) были добавлены Связи между отношениями, возможность клиентов сохранять карты, возможность продуктов иметь связь со складами, возможность добавить сборщика в заказ, замена флоу заказа (изменение статуса), то есть фактически мы переделывали с Русланом логику Bagisto как буд-то задача была не в админском интерфейсе, а в построении бизнес логики. Через 6 дней от старта мы вышли за пределы 15 часов. О чем Руслан был проинформирован. Ответ последовал просто шикарный: "Вали все на меня", я ставлю задачи, к Павлу только по Деньгам. Вопросов нет! Для меня это означало что оба-два в курсе того что мы вышли за пределы и что деньги за свою работу я получу, о том что мы технологически отклонились от задачи и что нужно дополнительно делать вещи для реализации "Их технологической Идеи". Прошло еще 6 дней. За которые я принял решение удалить все с чем возился и написать заново - написал - реализовал - все что касалось их главного компонента. Руслана поставил в известность. Его это устроило. Запросил средства у павла и получил 100$ когда тотал по проекту был около 32 часов! И того имеем 32 потраченных часа за которые я мог списать 10 за свое собственное решение не возиться с этим еще дольше а написать компонент с которым последующие разработчики смогут взаимодействовать (т.к. Павел мне обещал другие более перспективные проекты) , Имеем 270$ оплаченных т.е. 9 часов. Выкинутый я из их ClickUp и из Их репозитория. И оплачивать что либо еще они не собираются. И потраченные 2 недели. Выводы делайте сами. Не рекомендую тратить свое время - вы его потеряете.

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Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
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