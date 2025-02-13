Требуется full-stack разработчик для участия в стартапе на стыке AI и Web3. Необходим опыт разработки, умение быстро собирать MVP и желание работать в гибком режиме. В заявке укажите, почему вы подходите для этой роли, примеры своих проектов и подход к разработке MVP.
Помощь в доработке eccomerce сайта Laravel + OpenCart
Laravel - проект для екомерса.
Простая админка на OpenCart.
Есть конечное число задач чтобы закончить проект. Ничего сложного для опытного человека.
Возможно постоянная подработка с перспективой на фул-тайм (по желанию)
Выбранный исполнитель
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