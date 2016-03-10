Помощь в кастомизации слайдера на сайте

Необходимо кастомизировать слайдер под задумку дизайнера. Частично уже выполнила, не хватает знаний по js, времени изучить его прямо в данный момент нет. Сайт на вордпрессе, слайдер unite gallery. Суть слайдера: Слайдер располагается в правой части окна, имеет 9 картинок для показа, они располагаются в сетке 3Х3. Эти картинки изначально скрыты под слайдером, по нажатию на кнопку "показать картинки" - они появляются поверх слайдера и по клику на конкретную картинку, все они снова скрываются и в слайдере та картинка, которую выбрали в большом размере. В общем то нужно прописать где-то и как-то эти команды, не сломав API слайдера.

На картинках наглядно изобразила как это должно быть.