Помощь в кастомизации слайдера на сайте

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка135 просмотров

Необходимо кастомизировать слайдер под задумку дизайнера.  Частично уже выполнила, не хватает знаний по js, времени изучить его прямо в данный момент нет. Сайт на вордпрессе, слайдер unite gallery. Суть слайдера: Слайдер располагается в правой части окна, имеет 9 картинок для показа, они располагаются в сетке 3Х3. Эти картинки изначально скрыты под слайдером, по нажатию на кнопку "показать картинки" - они появляются поверх слайдера и по клику на конкретную картинку, все они снова скрываются и в слайдере та картинка, которую выбрали в большом размере.  В общем то нужно прописать где-то и как-то эти команды, не сломав API слайдера. 

На картинках наглядно изобразила как это должно быть.

JavaScriptWordPress
9 лет назад
Malina777
Ирина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Snorqq
Виктор 
44 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$8
1 день
Результат - то что надо!
Понятная постановка задачи. Приятный и надежный человек.

Заявки фрилансеров

Snorqq
Виктор 
44 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад