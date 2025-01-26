Необходима помощь с навигацией сайта, создание переходящих страниц при клике на текст (например кликнуть на "О компании" и там всплывала информация о нем). Создание личного кабинета (у каждого сотрудника будет доступ к своему личному кабинету, по логину и эл.почте) пользования и настройки системы бонусов. Особое значение имеет клик на опрос (то есть на странице будут собраны опросники, которые есть в компании, они у нас пока в виде гугл формы, но их нужно интегрировать в сайт), после прохождения опроса, чтобы сотруднику с правами администратора присылали уведомление, что такой-то пользователь прошел такой то опрос и автоматом получил 1 бонус. На опросники должно быть ограничение, то есть один опрос можно пройти один раз. Администраторы имеет право на добавление бонуса любому сотруднику (мы хотим так выделять его за труды)

4. Еще одним важным пунктом будет каталог товара, то есть там будут фотокарточки товара (стакан, носки, возможность дополнительного отпуска, возможность уйти раньше на час), которые могут купить сотрудники за свои бонусы. Сотрудник выбирает себе товар, покупает его за бонус, администратору приходит уведомление и он подготовит товар для сотрудника.

5. Нужна безопасность, чтобы сотрудник вдруг каким-то образом не мог добавить себе кучу бонусов и его данные также остались в безопасности.

