Требуется разработать PHP-скрипт для сайта, который будет обновлять значения a, b, c каждые 8 часов, используя рандомные числа d, e, f из заданных диапазонов. Значения должны сохраняться в базе данных, чтобы все пользователи видели одинаковые результаты. Также необходимо реализовать вывод актуальной даты, количества running days и возможность сброса значений через кнопку в коде.
Помощь в настройке корпоративного сайта с внутренней валютой
Сайт будет содержать информацию о структуре компании, миссии и карточки сотрудников, которые есть в компании (должность, контакты? фотография сотрудника). Основной пласт информации будет содержать опросы HR отдела, такие как: Опрос по КПИ, опрос по условиям труда, стресс-мониторинг и т.д. Ссылка на сайт: https://a.mobirise.com/
Основные элементы, которые необходимо учесть при настройке сайта:
Информационная база сайта должна включать в себя данные о структуре компании, её миссии и профили сотрудников, включая информацию о должности, контактные данные и фотографии. Три основных раздела на главной странице: О Компании, Миссии, Структура
Основной информационный слой сайта должен быть посвящен опросам, проводимым HR-отделом, таким как опросы по КПИ, оценки условий труда, мониторинг стресс-факторов и прочее.
Необходима помощь с навигацией сайта, создание переходящих страниц при клике на текст (например кликнуть на "О компании" и там всплывала информация о нем). Создание личного кабинета (у каждого сотрудника будет доступ к своему личному кабинету, по логину и эл.почте) пользования и настройки системы бонусов. Особое значение имеет клик на опрос (то есть на странице будут собраны опросники, которые есть в компании, они у нас пока в виде гугл формы, но их нужно интегрировать в сайт), после прохождения опроса, чтобы сотруднику с правами администратора присылали уведомление, что такой-то пользователь прошел такой то опрос и автоматом получил 1 бонус. На опросники должно быть ограничение, то есть один опрос можно пройти один раз. Администраторы имеет право на добавление бонуса любому сотруднику (мы хотим так выделять его за труды)
4. Еще одним важным пунктом будет каталог товара, то есть там будут фотокарточки товара (стакан, носки, возможность дополнительного отпуска, возможность уйти раньше на час), которые могут купить сотрудники за свои бонусы. Сотрудник выбирает себе товар, покупает его за бонус, администратору приходит уведомление и он подготовит товар для сотрудника.
5. Нужна безопасность, чтобы сотрудник вдруг каким-то образом не мог добавить себе кучу бонусов и его данные также остались в безопасности.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $10
Необходимо внести несколько косметических правок на сайт, созданный на платформе WordPress. Ожидается выполнение работы за 15-30 минут. Идеально подходит для специалистов,熟悉 работающих с WordPress.Закрытнет даты
- $10
Требуется разработка плагина для iiko, который позволит кассиру сканировать QR-код, отправлять данные через REST API и применять скидку к заказу. На первом этапе клиент делает заказ, затем с помощью сканирования QR-кода происходит подтверждение транзакции и применение скидки. Подробное ТЗ и документация будут предоставлены исполнителю.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Требуется программист для модернизации сайта на Yii2. Необходимо дописать новые функции, выложить в ветку Git и подготовить для тестирования. Код будет проверен основным программистом. В ТЗ указаны детали и статистика по таблице счёта. Укажите стоимость работы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется специалист по веб-программированию для настройки интеграции доставки UPS в платформе PrestaShop. Ищем опытного исполнителя, который поможет в настройках и интеграции данного сервиса.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $100
Требуется разработка смарт контракта с функционалом автоперевода выручки на указанный кошелек, приемом оплаты в ETH, BNB и USDT, а также реферальной системой. Контракт должен поддерживать внесение токенов для продажи, авто отправку токенов после покупки, установку цен в USD с перерасчетом через Chainlink и вывод оставшихся токенов.Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $50
Требуется разработать чат-бота для связи с OpenAI и интеграции с ChatGPT. Необходимо обеспечить автоматизацию общения, а также настроить систему для удобного взаимодействия пользователей с ботом.Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 месяца назад
Необходимо разработать поисковую ИИ строку для сайта, которая будет возвращать заученные ответы на заданную тематику. Интерфейс должен напоминать Яндекс или Google без внешних переходов. Предусмотрены этапы исследования, разработки и интеграции решения на платформу Tilda. Ожидается функционирующая строка поиска, соответствующая заданным требованиям.Закрыт3 месяца назад
Требуется разработка бота МЛМ в Telegram для закрытого клуба с тремя продуктами. Необходимо создать личные кабинеты для партнеров и администраторов, а также реализовать матричный и классический МЛМ маркетинг. Интеграция с веб-приложением. Дизайнер уже есть.Закрыт3 месяца назад
- $1000
Необходимо разработать скрипт для автоматизации процесса бронирования смен. Скрипт должен запускать приложение, обновлять страницу с доступными сменами и автоматически бронировать их при появлении новых предложений. Ожидается качественная реализация и надежная работа системы.Веб-программирование14 заявокЗакрыт2 месяца назад