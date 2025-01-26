Помощь в настройке корпоративного сайта с внутренней валютой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок47 просмотров

Сайт будет содержать информацию о структуре компании, миссии и карточки сотрудников, которые есть в компании (должность, контакты? фотография сотрудника). Основной пласт информации будет содержать опросы HR отдела, такие как: Опрос по КПИ, опрос по условиям труда, стресс-мониторинг и т.д. Ссылка на сайт: https://a.mobirise.com/

Основные элементы, которые необходимо учесть при настройке сайта:

  1. Информационная база сайта должна включать в себя данные о структуре компании, её миссии и профили сотрудников, включая информацию о должности, контактные данные и фотографии. Три основных раздела на главной странице: О Компании, Миссии, Структура

  2. Основной информационный слой сайта должен быть посвящен опросам, проводимым HR-отделом, таким как опросы по КПИ, оценки условий труда, мониторинг стресс-факторов и прочее.

  3. Необходима помощь с навигацией сайта, создание переходящих страниц при клике на текст (например кликнуть на "О компании" и там всплывала информация о нем). Создание личного кабинета (у каждого сотрудника будет доступ к своему личному кабинету, по логину и эл.почте) пользования и настройки системы бонусов. Особое значение имеет клик на опрос (то есть на странице будут собраны опросники, которые есть в компании, они у нас пока в виде гугл формы, но их нужно интегрировать в сайт), после прохождения опроса, чтобы сотруднику с правами администратора присылали уведомление, что такой-то пользователь прошел такой то опрос и автоматом получил 1 бонус. На опросники должно быть ограничение, то есть один опрос можно пройти один раз. Администраторы имеет право на добавление бонуса любому сотруднику (мы хотим так выделять его за труды)
    4. Еще одним важным пунктом будет каталог товара, то есть там будут фотокарточки товара (стакан, носки, возможность дополнительного отпуска, возможность уйти раньше на час), которые могут купить сотрудники за свои бонусы. Сотрудник выбирает себе товар, покупает его за бонус, администратору приходит уведомление и он подготовит товар для сотрудника.
    5. Нужна безопасность, чтобы сотрудник вдруг каким-то образом не мог добавить себе кучу бонусов и его данные также остались в безопасности.

Доработка сайтовИнтеграция версткиИнтеграция платежных систем
3 месяца назад
guest_1738051654404
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
ТОП-10
Веб-программирование
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 отзывов
3 месяца назад
Александр
 
46 лет
3 года в сервисе
Был
13 часов назад
5 отзывов
3 месяца назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
61 отзыв
3 месяца назад
Андрей
 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
7 часов назад
46 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Веб-программирование
Адиль
 
25 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
85 отзывов
3 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
15 отзывов(-1)
3 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
3 месяца назад
Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
39 отзывов
3 месяца назад
Лучший веб-программист апреля
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
11 часов назад
27 отзывов
3 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Скрипт php для сайта

    $25

    Требуется разработать PHP-скрипт для сайта, который будет обновлять значения a, b, c каждые 8 часов, используя рандомные числа d, e, f из заданных диапазонов. Значения должны сохраняться в базе данных, чтобы все пользователи видели одинаковые результаты. Также необходимо реализовать вывод актуальной даты, количества running days и возможность сброса значений через кнопку в коде.

    Написание скриптовJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • IIko плагин

    $10

    Требуется разработка плагина для iiko, который позволит кассиру сканировать QR-код, отправлять данные через REST API и применять скидку к заказу. На первом этапе клиент делает заказ, затем с помощью сканирования QR-кода происходит подтверждение транзакции и применение скидки. Подробное ТЗ и документация будут предоставлены исполнителю.

    Разработка плагинов
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • ТЗ9 YII2 модернизация сайта

    Требуется программист для модернизации сайта на Yii2. Необходимо дописать новые функции, выложить в ветку Git и подготовить для тестирования. Код будет проверен основным программистом. В ТЗ указаны детали и статистика по таблице счёта. Укажите стоимость работы.

    Доработка сайтовYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • PrestaShop интеграция доствки UPS

    Требуется специалист по веб-программированию для настройки интеграции доставки UPS в платформе PrestaShop. Ищем опытного исполнителя, который поможет в настройках и интеграции данного сервиса.

    Интеграция APIPrestaShop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработка EVM смарт контракта

    $100

    Требуется разработка смарт контракта с функционалом автоперевода выручки на указанный кошелек, приемом оплаты в ETH, BNB и USDT, а также реферальной системой. Контракт должен поддерживать внесение токенов для продажи, авто отправку токенов после покупки, установку цен в USD с перерасчетом через Chainlink и вывод оставшихся токенов.

    Разработка смарт-контрактовEthereum
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Связать бот с chat gpt

    $50

    Требуется разработать чат-бота для связи с OpenAI и интеграции с ChatGPT. Необходимо обеспечить автоматизацию общения, а также настроить систему для удобного взаимодействия пользователей с ботом.

    Создание чат-ботовChatGPTOpenAI
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Подключение ИИ к сайту

    Необходимо разработать поисковую ИИ строку для сайта, которая будет возвращать заученные ответы на заданную тематику. Интерфейс должен напоминать Яндекс или Google без внешних переходов. Предусмотрены этапы исследования, разработки и интеграции решения на платформу Tilda. Ожидается функционирующая строка поиска, соответствующая заданным требованиям.

    Интеграция APIНейросети
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Бот МЛМ в Telegram

    Требуется разработка бота МЛМ в Telegram для закрытого клуба с тремя продуктами. Необходимо создать личные кабинеты для партнеров и администраторов, а также реализовать матричный и классический МЛМ маркетинг. Интеграция с веб-приложением. Дизайнер уже есть.

    Создание ботовСоздание веб-приложенийTelegram
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Автоматизировать процесс бронирования смен

    $1000

    Необходимо разработать скрипт для автоматизации процесса бронирования смен. Скрипт должен запускать приложение, обновлять страницу с доступными сменами и автоматически бронировать их при появлении новых предложений. Ожидается качественная реализация и надежная работа системы.

    Автоматизация процессовНаписание скриптов
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад