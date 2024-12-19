Требуется внедрение системы ИИ для анализа работы отдела продаж. Необходимо транскрибировать звонки в текст и анализировать диалоги в трех ролях: РОП, HR и SMM. РОП будет оценивать работу менеджеров и соответствие скриптам, HR подберет обучение, а SMM проанализирует потребности клиентов для формирования контента в социальных сетях.
Помощь в разработке огромного проекта на продолжительное время(сайта)
Back-end
Язык: Python
— Веб Flask Flask-sqlalchemy
— Будут плюсом знания парсинга
Front-end
— Основы html css pure js чтобы при написании бэкенда сразу реализовывать простую фронтовую часть
— Уверенное знание вышеперечисленного и опыт верстки будут большим плюсом
Оплата почасовая
Заявки фрилансеров
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