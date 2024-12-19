Помощь в разработке огромного проекта на продолжительное время(сайта)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок35 просмотров

Back-end

Язык: Python

— Веб Flask Flask-sqlalchemy

— Будут плюсом знания парсинга

Front-end

— Основы html css pure js чтобы при написании бэкенда сразу реализовывать простую фронтовую часть

— Уверенное знание вышеперечисленного и опыт верстки будут большим плюсом

Оплата почасовая

CSSFlaskHTMLJavaScriptPythonПарсинг данныхРазработка бэкендаРазработка фронтенда
4 месяца назад
Archangels
Арман 
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год в сервисе
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4 месяца назад

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