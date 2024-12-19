Требуется специалист для внедрения интеграции API СДЭК в логистическое приложение на JAVA внутри мессенджера WeChat. Задача включает консультацию по внедрению, участие в созвонах с китайской командой разработчиков и поддержку в решении технических вопросов. Нужно реализовать трекинг отправлений, расчет стоимости доставки и работу с данными по штрих-кодам.