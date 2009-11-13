Попрафить систему электронного заказа

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок135 просмотров
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Здравствуйте

Есть самописная система заказа услуг через интернет: логин, бланк заказа и админская часть (в сумме файлов 15 всего).

Нужно внести в нее ряд исправлений, в основном убрать из селектов бланка параметры, но есть и пара чуть более сложных моментов.

естественно, все на php))

Работы минут на 20-50, в зависимости от того, какой у вас уровень...

бюджет 10 wmz, оставляйте сразу асю!

14 лет назад
graf-orlov
65 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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