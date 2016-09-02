Доброго времени суток!

Задача простая: нужно поправить форму обратной связи на сайта жккуба.рф

Сломался скрипт, раньше работал. Емайл в скрипте прописан, но письма не приходят на него.

Нужно разобраться. Сайт одностраничный. Без CMS. Все доступы предоставлю.