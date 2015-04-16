Поправить модуль авторизации через соц сети yii

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Требуется разобраться почему перестала работать авторизация через соц сети. Сайт выполнен на yii1 . Адрес сайта http://comode.kz/ .

Yii
10 лет назад
bakhur
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров