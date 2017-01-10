Поправить позиционирование главного меню

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Закрыт9 заявок246 просмотров

http://www.ninabeauty.ru/

Нужно поправить чтоб меню не пряталось, а выпадало поверх остальных элементов и выпадающие окна сделать на 100% ширины экрана.

В проект - сумму и срок

8 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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