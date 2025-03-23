Поправить шаблон cyberstore для opencart 2.3

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Возникла непонятная вещь с CyberStore, шаблоном нашего сайта.

Во-первых, когда пытаешься зайти в любой пункт меню из настройки шаблона сайта(см. файл админка):

то перехода нет, вместо это появляется вот такое окно:

 см. файл админ2

После этого прекращает работать и админка, и сам сайт. Через несколько минут их работа восстанавливается, но администрировать шаблон все равно не получается - все вырубается.

То же происходит со всем, что касается CyberStore, расширения не работают:

 

Админка зависает на время и опять появляется Gateway Time. Сам опенкарт работает, каких либо помех не замечено

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