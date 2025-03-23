Требуется оптимизировать Python-скрипт на Selenium, который используется для публикации продуктов. Скрипт закрывается через 5 минут работы. Необходимо выявить и устранить причину сбоя для обеспечения стабильной работы.
Поправить шаблон cyberstore для opencart 2.3
Возникла непонятная вещь с CyberStore, шаблоном нашего сайта.
Во-первых, когда пытаешься зайти в любой пункт меню из настройки шаблона сайта(см. файл админка):
то перехода нет, вместо это появляется вот такое окно:
см. файл админ2
После этого прекращает работать и админка, и сам сайт. Через несколько минут их работа восстанавливается, но администрировать шаблон все равно не получается - все вырубается.
То же происходит со всем, что касается CyberStore, расширения не работают:
Админка зависает на время и опять появляется Gateway Time. Сам опенкарт работает, каких либо помех не замечено
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