Требуется разработка нового контента для сайта, сделанного на движке PremiumExchanger. Необходимо создать текст и фото, которые добавят ценности и помогут в тестировании гипотез. Ожидается качественный и оригинальный подход к созданию материалов.
Поправить в скрипте Ajax
Добрый день,
Требуется поправить ошибку в обновлении данных в AJAX - скрипте. Не все данные обновляются без перезагрузки страницы.
Требуется натянуть новую верстку для вывода данных с Ajax
Заявки фрилансеров
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