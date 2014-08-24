Поправка ошибок на сайте (доработка)

Задание очень срочное (на все про все 2 дня - в понедельник все сделать, во вторник допилить)! Если Вы не можете взяться так срочно, то не оставляйте свою заявку.

Сайт на Wordpress

Построено на основе шаблона http://demo.themeforesters.com/theme/flamingo-agency/ (есть все файлы дизайна).

Сайт, что готово на данный момент http://goo.gl/eOVRTB

Нужно поправить все эти ошибки (возможно появяться еще какие не большие глюки) и доработать: http://goo.gl/8HICIh

Все вопросы пишите лично СРАЗУ

Оплата WebMoney

Исполнитель будет определен в понедельник утром