Поработать с существующий сайтом (интернет-магазин)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок62 просмотра

Имею интернет-магазин Инк-сервис.рф. Писали давно и сами, ручками. Задача: поработать /дописать /переписать некоторые моменты каталога, корзины, добавить оплату. Т.е. доделать под более современное пользование/вид.

Сайт написан чисто на php+mysql. Никаких движков. Предполагаю PHP устаревший и нужно обновиться.

Хотелось бы для начала: древовидный каталог, исправить работу корзины (текущая работает криво, с перезагрузкой страницы) при добавлении товара.

Далее, если можно, в каталоге товаров сделать возможность фильтрации товаров в категории по характеристикам, с интерфейсом редактирования характеристик администратором и с возможностью автоматизированного заполнения характеристик из описания.

MySQLPHP
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