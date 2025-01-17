Требуется разработать модель, которая анализирует карточки товаров, выявляет проблемы (плохое описание, низкий CTR, слабая конверсия) и потенциальные зоны роста. Алгоритм должен генерировать рекомендации с указанием вероятности успеха. Укажите опыт в построении моделей машинного обучения, стоимость и сроки выполнения работы.
Поработать с существующий сайтом (интернет-магазин)
Имею интернет-магазин Инк-сервис.рф. Писали давно и сами, ручками. Задача: поработать /дописать /переписать некоторые моменты каталога, корзины, добавить оплату. Т.е. доделать под более современное пользование/вид.
Сайт написан чисто на php+mysql. Никаких движков. Предполагаю PHP устаревший и нужно обновиться.
Хотелось бы для начала: древовидный каталог, исправить работу корзины (текущая работает криво, с перезагрузкой страницы) при добавлении товара.
Далее, если можно, в каталоге товаров сделать возможность фильтрации товаров в категории по характеристикам, с интерфейсом редактирования характеристик администратором и с возможностью автоматизированного заполнения характеристик из описания.
Заявки фрилансеров
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