Портировать онлайн шутер из vk в ok

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Игру на стадии на стадии альфы (в vk), нужно портировать в одноклассники и мой мир.

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11 лет назад
istore
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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