Портировать/перенести код с PhantomJs на Casperjs или Nodejs

Есть намерение перенести(портировать) скрипт с PhantomJs на Casperjs (либо как вариант на Nodejs: Node-Webkit NW.js).

В основном целью облегчения дальнейших разработок,

и надеюсь это также решит различные вопросы.

Например такой вопрос, вчера возник:

При одном клике на сайте вызывается onclick функция(отстукивает на другой сайт), а phantomjs не дожидается выполнения этой функции. В casperjs есть функции слушать события docs.casperjs.org/en/latest/events-filters.html возможно ими решается такое.