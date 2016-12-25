Доброго времени суток! Имеется сайт: http://kuhni-tolyatty.ru/ 1. В шапке справа есть форма обратной связи, работает она хреново и постоянно глючит. Нужно поставить другую форму, рабочую, любую. 2. Также на сайте есть еще 1 ...
Портировать/перенести код с PhantomJs на Casperjs или Nodejs
Есть намерение перенести(портировать) скрипт с PhantomJs на Casperjs (либо как вариант на Nodejs: Node-Webkit NW.js).
В основном целью облегчения дальнейших разработок,
и надеюсь это также решит различные вопросы.
Например такой вопрос, вчера возник:
При одном клике на сайте вызывается onclick функция(отстукивает на другой сайт), а phantomjs не дожидается выполнения этой функции. В casperjs есть функции слушать события docs.casperjs.org/en/latest/events-filters.html возможно ими решается такое.
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