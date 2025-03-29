Посадка верстки TS + Next.js на WordPress

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок198 просмотров

Сроки - 1-2 дня

Видеозапись самого сайта(Верстка):

https://rutube.ru/video/private/da691860db19394466a66f2cc85dcf10/?p=SoBZj8EQ2wyQf9MVNGEvVA

Админка сайта(перенести в WP):

https://rutube.ru/video/private/ced363125f0622e4bcb661e569318115/?p=X-85L2nRmeLHf82JWAP2VA

Прикрепляю скришот файловой структуры исходников

Next.jsWordPress
месяц назад
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