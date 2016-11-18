Пошаговый калькулятор ОСАГО на WordPress

Веб-программированиеЗавершен5 заявок377 просмотров
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Необходимо на WordPress сделать калькулятор (ОСАГО). Пример, от которого стоит отталкиваться http://polismart.com.ua/osago/ нужен именно такой по функционалу. То есть нужен калькулятор в 3 шага: 1 шаг выбор основных параметров (с заранее заданными коэффициентами, эксель файл с данными по формулам расчета с коэффициентами имеется), 2 шаг ценовые предложения от разных компаний с возможностью выбора дополнительных параметров (с заранее заданными коэффициентами), 3 шаг оформление заявки. Без перезагрузки страницы.

То есть нужно сделать соответствующий плагин, или доработать любой из уже существующих плагинов для вордпресс, с возможностью редактирования/добавления компаний из админки и с возможностью изменения коэфициентов из админки.

Или сделать самописный калькулятор на php/js с мануалом как добавлять новые поля, компании и менять коэффициенты. В общем предлагайте варианты.

Дизайн и верстка не обязательны, главное функционал.

Пишите свои предложения с указанием цены и сроков.

WordPress
7 лет назад
artemgolovan
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ne0z
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
42 отзыва(-4)
7 лет назад
$50
1 день
Порядочный и ответственный исполнитель. Главное что заинтересован в быстром выполнении. Все сделал качественно с пояснениями, все понравилось. Рекомендую к сотрудничеству!
хороший заказчик, подробное т.з., быстрая оплата
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