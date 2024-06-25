После обновления админки (modx) перестало отображаться меню сайта

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Открыт3 заявки192 просмотра

Надо исправить эту проблему . В будущем так же нужна техническая поддержка

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