Поставить плагин корзины на вордпрес + пейпал

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок91 просмотр

поставить плагин корзины на вордпрес + пейпал, в плагине должна быть возможность установить цену доставки для каждой отдельной страны. пишите, пожалуйста, вопросы в скайп brndcrte

WordPress
13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание краулера

    Задачи краулера: 1. Обход по заданному списку сайтов; 2. Поиск текста по списку стоп слов; 3. Сохранение или отправка по почте найденной страницы со стоп словом (ссылка + текст). Кто ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Починить сайт на Joomla

    Регулярно взламывают сайт, как следствие из результатов выдачи поисковиков и директа идет переадресация на другой домен. Необходимо исправить неполадку, найти "брешь" и устранить ее, чтобы предотвратить подобное в будущем. Сайт на Joomla. ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка разделов сайта на Битрикс

    Требуется программист на удаленную работу Доработка разделов сайта компании-франчайзи 1С Предстоит работа с калькулятором. Пожалуйста пишите цену, сроки и дату когда сможете взяться. С Уважением, Игорь.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разобраться с компонентом JomFish

    Сайт переведен, работает все как нужно(почти). Когда переключаешь сайт на другой язык в моем случае на итальянский, он переключается. но потом когда лазеешь по сайту, он автоматически переключается на русский.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разобраться с Zend Framework

    Я начинающий. Мне требуется помощь с FW. Постоянно возникают проблемы при работе с FW. Ищу несколько уроков по удаленке на тему - как запустить мой первый Zend FW проект

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка и разработка сайта строительной тематики

    Здравствуйте. Нужно выполнить два типа работ: 1. Сверстать подготовленные макеты. 2. Запрограммировать сайт Мое видение проекта (макеты + ТЗ) - https://docs.google.com/document/d/1saFxaK0L94-_LuU80ynW-le3Zf937nmVL-EfxVGEhS4/edit Документ рабочий, так что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Настроить стоимость доставки в завис. от категории

    Joomla 2.5 + Virtuemart 2. У меня несколько групп товаров. У каждой группы своя стоимость доставки. Межкомнатные двери 1200р. Ламинат 1200р. Плитка 1400р. Сантехника и мебель 700р. Люстры 500р (если заказ по люстрам ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать скрипт онлайн звонка с сайта

    Виджет должен содержать следующий функционал : звонок онлайн с нашего сайта. Онлайн звонок мгновенно перенаправляется на любой стационарный либо SIP номер - в контактный центр, в отдел интерактивных услуг либо поддержки потребителей или на номер ...

    SQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад