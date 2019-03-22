Поставить скрипт доски обтявлений на хостинг и настроить.

Веб-программированиеЗавершен2 заявки145 просмотров
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Вот скрипт доски обьявлений https://viproger.ru/php_script/doska/259-skript-ks-v431-skript-doski-obyavleniy.html

Задание:

1) Поставить на хостинг и все настроить как по инструкции.

2) Подключить систему оплат через Bitcoin. 

5 лет назад
Exploit001
Арсений 
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
serifsafarof
Шериф 
26 летАзербайджан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$30
1 день
Очень медленно выполняет свою работу.
Заказчик редко выходил на связь.