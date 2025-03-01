Потрібен фронтенд-розробник для верстки сторінок та натяжки на WordPr

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки201 просмотр

Ми шукаємо досвідченого верстальника, який зможе згортати 8 сторінок по готовому дизайну та натягнути їх на WordPress, використовуючи Lazy Blocks.

Що потрібно зробити:

Розробити 8 сторінок з дизайну (Figma/PSD).

Використовувати готові блоки з нашого сайту (копіювати структуру, змінювати текст та контент).

Зверстати 4 унікальні блоки, яких ще немає.

Забезпечити адаптивність (коректна робота всіх пристроях).

Натягнути сторінки на WordPress із використанням Lazy Blocks для зручного редагування контенту в адмінці.

Що надамо:

✅ Дизайн сторінок (Figma/PSD).

✅ Доступ до сайту із готовими блоками.

Оплата:

💰 $200 за всю роботу (8 сторінок).

Шукаємо відповідального виконавця, який вміє працювати з WordPress, Lazy Blocks та робити точну адаптивну верстку з дизайну.

Якщо ви маєте запитання — питайте, будемо раді обговорити!

CSSFigmaHTMLWordPressВерстка страниц
2 месяца назад
freelanseeer_ua
Александр 
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13 часов назад

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