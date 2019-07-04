Потрібен php програміст для написання сайту для дипломної роботи

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Потрібен веб програміст, для написання програмного коду для дипломної роботи, усі деталі при особистій переписці в вайбер/телеграм 0950638263 

приклад програмного коду:

//Проверяем пришли ли данные

if(isset($_POST['login']) && isset($_POST['password'])) {

    //Записываем все в переменные

    $login    = htmlspecialchars(trim($_POST['login']));

    $password = htmlspecialchars(trim($_POST['password']));

    $name     = htmlspecialchars(trim($_POST['name']));

    $surname  = htmlspecialchars(trim($_POST['surname']));

    $city     = htmlspecialchars(trim($_POST['city']));

    $gender = intval($_POST['gender']); // Пол (1 - мужской, 2 - женский)

    $day    = intval($_POST['day']);    // день

    $month  = intval($_POST['month']);  // месяц

    $year   = intval($_POST['year']);   // и год рождения

    //Проверяем на пустоту

    if($login == '' || $password == '' || $name == '' || $surname == '' || $city == '') {

        die('Заполните все поля!');

    }

    if($day 31)

        exit('День рождения указан неправильно!');

    if($month 12)

        exit('Месяц рождения указан неправильно!');

    if($year 2010)

        exit('Год рождения указан неправильно!');

    $birthDay = mktime(0, 0, 0, $day, $month, $year);

    //Подключаем базу данных

    include('bd.php');

    //Достаем из БД информацию о введенном логине

    $res  = mysqli_query($DB, 'SELECT COUNT(*) AS `isExistUser` FROM `users` WHERE `login`=\'' . $login . '\'');

    $data = mysqli_fetch_assoc($res);

    //Если он не пуст, то значит такой уже есть

    if(@$data['isExistUser']) {

        die('Такой логин уже существует!');

    }

    //Проверяем длину пароля

    if(strlen($password)

        die('Длина пароля не может быть меньше 7 символов!');

    }

    //Вставляем данные в БД

    $query  = 'INSERT INTO `users` (`login`,`password`,`name`,`surname`,`city`, `gender`, `birthday`) VALUES(\'' . $login . '\',\'' . $password . '\',\'' . $name . '\',\'' . $surname . '\',\'' . $city . '\', ' . $gender . ', ' . $birthDay . ')';

    $result = mysqli_query($DB, $query);

    //Если данные успешно занесены в таблицу

    if($result) {

        echo 'Вы успешно зарегистрированы!
На главную';

    }

    //Если не так, то выводим ошибку

    else {

        echo 'Error! ----> ' . mysqli_error($DB);

    }

}

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PHP
6 лет назад
vesna19900
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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