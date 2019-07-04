Есть написанные PHP скрипты по обработке информации (xml или xls файлов), написанные так скажем в лоб поэтому кушают много ресурсов, на что ругается очень хостинг и заставляет повышать тарифный план. Надо переработать 1-3 скрипта с ...
Потрібен php програміст для написання сайту для дипломної роботи
Потрібен веб програміст, для написання програмного коду для дипломної роботи, усі деталі при особистій переписці в вайбер/телеграм 0950638263
приклад програмного коду:
//Проверяем пришли ли данные
if(isset($_POST['login']) && isset($_POST['password'])) {
//Записываем все в переменные
$login = htmlspecialchars(trim($_POST['login']));
$password = htmlspecialchars(trim($_POST['password']));
$name = htmlspecialchars(trim($_POST['name']));
$surname = htmlspecialchars(trim($_POST['surname']));
$city = htmlspecialchars(trim($_POST['city']));
$gender = intval($_POST['gender']); // Пол (1 - мужской, 2 - женский)
$day = intval($_POST['day']); // день
$month = intval($_POST['month']); // месяц
$year = intval($_POST['year']); // и год рождения
//Проверяем на пустоту
if($login == '' || $password == '' || $name == '' || $surname == '' || $city == '') {
die('Заполните все поля!');
}
if($day 31)
exit('День рождения указан неправильно!');
if($month 12)
exit('Месяц рождения указан неправильно!');
if($year 2010)
exit('Год рождения указан неправильно!');
$birthDay = mktime(0, 0, 0, $day, $month, $year);
//Подключаем базу данных
include('bd.php');
//Достаем из БД информацию о введенном логине
$res = mysqli_query($DB, 'SELECT COUNT(*) AS `isExistUser` FROM `users` WHERE `login`=\'' . $login . '\'');
$data = mysqli_fetch_assoc($res);
//Если он не пуст, то значит такой уже есть
if(@$data['isExistUser']) {
die('Такой логин уже существует!');
}
//Проверяем длину пароля
if(strlen($password)
die('Длина пароля не может быть меньше 7 символов!');
}
//Вставляем данные в БД
$query = 'INSERT INTO `users` (`login`,`password`,`name`,`surname`,`city`, `gender`, `birthday`) VALUES(\'' . $login . '\',\'' . $password . '\',\'' . $name . '\',\'' . $surname . '\',\'' . $city . '\', ' . $gender . ', ' . $birthDay . ')';
$result = mysqli_query($DB, $query);
//Если данные успешно занесены в таблицу
if($result) {
echo 'Вы успешно зарегистрированы!
На главную';
}
//Если не так, то выводим ошибку
else {
echo 'Error! ----> ' . mysqli_error($DB);
}
}
чекатиму пропозицій
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно организовать загрузку автозапчастей на сайт (CMS PrestaShop) из xml-фида в формате dromВеб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Модернизация скрипта под phpВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать оболочку-программу. В поля форм вносятся данные, после заполнения выгружается документ в формате pdf. Стоимость обсуждается. ТЗ и готовые документы прилагаю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго дня! Ищу исполнителя, который за максимально короткий срок выполнит задачу. Год назад был разработан и внедрен на cms WordPress лендинг vash-jurist.by с мультизаголовками. Спустя год работы данного лендинга, было принято решение ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
https://pocket-mine/org (слеш на точку) Вот сайт, сайт написан на самописном движке, уже был в работе и полностью обкатаный. Сегодня залил скрипт, но кнопка авторизации не работает, решить эту проблему и ещё мелкие проблемы которые будут ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Установленные модули: - Живая цена - Динамическое обновление цены - Валюта плюс Нужно реализовать: Вариативный товар, как отдельный вид товара, который имеет свой артикул, свою цену, статус Наличие/Отсутствия, свою картинку, и свои ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать интерактивную карту для встраивания на сайт. Функции – Список зон, выделение зоны при наведении курсора, подробная информация при нажатии на зону Картинку как должно выглядеть прикрепил. Другую ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача во вложении.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется сайт на drupal. Необходимо внести правки и дописать. Список правок есть Оставляйте заявки, скину тз и обсудим всеВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад