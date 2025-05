Потрібен php програміст для написання сайту для дипломної роботи

Потрібен веб програміст, для написання програмного коду для дипломної роботи, усі деталі при особистій переписці в вайбер/телеграм 0950638263

приклад програмного коду:

//Проверяем пришли ли данные

if(isset($_POST['login']) && isset($_POST['password'])) {

//Записываем все в переменные

$login = htmlspecialchars(trim($_POST['login']));

$password = htmlspecialchars(trim($_POST['password']));

$name = htmlspecialchars(trim($_POST['name']));

$surname = htmlspecialchars(trim($_POST['surname']));

$city = htmlspecialchars(trim($_POST['city']));

$gender = intval($_POST['gender']); // Пол (1 - мужской, 2 - женский)

$day = intval($_POST['day']); // день

$month = intval($_POST['month']); // месяц

$year = intval($_POST['year']); // и год рождения

//Проверяем на пустоту

if($login == '' || $password == '' || $name == '' || $surname == '' || $city == '') {

die('Заполните все поля!');

}

if($day 31)

exit('День рождения указан неправильно!');

if($month 12)

exit('Месяц рождения указан неправильно!');

if($year 2010)

exit('Год рождения указан неправильно!');

$birthDay = mktime(0, 0, 0, $day, $month, $year);

//Подключаем базу данных

include('bd.php');

//Достаем из БД информацию о введенном логине

$res = mysqli_query($DB, 'SELECT COUNT(*) AS `isExistUser` FROM `users` WHERE `login`=\'' . $login . '\'');

$data = mysqli_fetch_assoc($res);

//Если он не пуст, то значит такой уже есть

if(@$data['isExistUser']) {

die('Такой логин уже существует!');

}

//Проверяем длину пароля

if(strlen($password)

die('Длина пароля не может быть меньше 7 символов!');

}

//Вставляем данные в БД

$query = 'INSERT INTO `users` (`login`,`password`,`name`,`surname`,`city`, `gender`, `birthday`) VALUES(\'' . $login . '\',\'' . $password . '\',\'' . $name . '\',\'' . $surname . '\',\'' . $city . '\', ' . $gender . ', ' . $birthDay . ')';

$result = mysqli_query($DB, $query);

//Если данные успешно занесены в таблицу

if($result) {

echo 'Вы успешно зарегистрированы!

На главную';

}

//Если не так, то выводим ошибку

else {

echo 'Error! ----> ' . mysqli_error($DB);

}

}

чекатиму пропозицій