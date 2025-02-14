Необходимо разработать auth-сервер для игры War Thunder, позволяющий залогиниться и создать пользовательскую сессию через терминал под Linux. Задача включает поддержку круглосуточной работы сессии и сбор логов в базу данных. Имеется устаревший исходный код, который требует обновления для корректной работы.
Потрібно на стороні WP додати кодом статуси від платіжної системи
Потрібно додати на стороні Вордпрес код, який буде передавати статус оплати замовлень в КейСРМ.
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