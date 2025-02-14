Потрібно на стороні WP додати кодом статуси від платіжної системи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок382 просмотра

Потрібно додати на стороні Вордпрес код, який буде передавати статус оплати замовлень в КейСРМ.

WordPressИнтеграция платежных систем
3 месяца назад
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