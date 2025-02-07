Потрібно налаштувати розсилу на WhatsApp

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок308 просмотров

Потрібно налаштувати розсилу на WhatsApp.
Бажано за допомогою сервіса twilio.com.
Можливі і ваші варіанти сервісів для розсілки.

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3 месяца назад
yuridmitruc
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Веб-программирование
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