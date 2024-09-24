Потрібно налаштувати розсилу на WhatsApp.

Выкорыстовуючи один із офіційній сервісів на ваш вібір.



Вот 10 официальных сервисов для рассылки через WhatsApp Business API в 2024 году:



1. Twilio – популярная платформа для интеграции с WhatsApp, SMS и другими каналами.

2. MessageBird – сервис для массовых рассылок и автоматизации чатов через WhatsApp.

3. 360dialog – официальный провайдер WhatsApp Business API с простым подключением.

4. WATI (WhatsApp Team Inbox) – платформа для командной работы с клиентами через WhatsApp.

5. Gupshup – мощный инструмент для ботов и маркетинговых рассылок в WhatsApp.

6. Zoko – сервис, позволяющий управлять WhatsApp-магазином и рассылками.

7. Yellow.ai – платформа с искусственным интеллектом для автоматизированных WhatsApp-диалогов.

8. Tyntec – официальный провайдер WhatsApp API с возможностями массовых рассылок.

9. Kaleyra – сервис для омниканального общения с клиентами, включая WhatsApp.

10. Infobip – глобальный сервис для взаимодействия с клиентами через WhatsApp, SMS и другие каналы.



Эти сервисы позволяют официально отправлять сообщения клиентам, избегая блокировок.