Потрібно налаштувати розсилу WhatsApp

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Потрібно налаштувати розсилу на WhatsApp.
Выкорыстовуючи один із офіційній сервісів на ваш вібір.

Вот 10 официальных сервисов для рассылки через WhatsApp Business API в 2024 году:

1. Twilio – популярная платформа для интеграции с WhatsApp, SMS и другими каналами.
2. MessageBird – сервис для массовых рассылок и автоматизации чатов через WhatsApp.
3. 360dialog – официальный провайдер WhatsApp Business API с простым подключением.
4. WATI (WhatsApp Team Inbox) – платформа для командной работы с клиентами через WhatsApp.
5. Gupshup – мощный инструмент для ботов и маркетинговых рассылок в WhatsApp.
6. Zoko – сервис, позволяющий управлять WhatsApp-магазином и рассылками.
7. Yellow.ai – платформа с искусственным интеллектом для автоматизированных WhatsApp-диалогов.
8. Tyntec – официальный провайдер WhatsApp API с возможностями массовых рассылок.
9. Kaleyra – сервис для омниканального общения с клиентами, включая WhatsApp.
10. Infobip – глобальный сервис для взаимодействия с клиентами через WhatsApp, SMS и другие каналы.

Эти сервисы позволяют официально отправлять сообщения клиентам, избегая блокировок.

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