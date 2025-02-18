Потрібно внести правки на сайт WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки32 просмотра

Інтеренет-магазин на WordPress потребує внесення правок по структурі, наповненню та функціоналу. ТЗ вже готове.

WordPressДоработка сайтов
2 месяца назад
VIKTORIIA1012
Вікторія 
55 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
66 отзывов(-2)
2 месяца назад
Павел
 
26 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва(-2)
2 месяца назад
Денис
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
20 минут назад
2 месяца назад
Даша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
9 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад