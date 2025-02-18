Требуется разработать скрипт для автоматического взаимодействия с виджетом reCaptcha v2. Скрипт должен получать site-key и site-url, открывать страницу с виджетом, запрашивать аудио, отправлять его в AI сервис для решения и вводить ответ в виджет. Необходимо реализовать возможность подмены hostname. Взаимодействие через API, графический интерфейс не нужен.