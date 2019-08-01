Повторить функционал Google календаря на API (add/edit/delet).

Форма должна уметь создавать/редактировать/удалять события в Gogole календаре по API.

Поля формы можно увидеть на скриншоте(почты гостей события должны быть введены каждая с новой строки многострочного поля ввода).

1 API запрос – одна отправка приглашения одному пользователю(в зависимости от статуса запроса – пометка в БД о статусе для конкретного человека в рамках одной рассылки успешно или нет).

До 5 уведомлений для события.

При создании нового события оно должно дополнительно записываться в БД MySQL.

Также необходима возможность правки и отмены существующих событий по API Google + MySQL(некая таблица, где выведены все созданные события + возможность отменить или подредактировать каждое).

Требуется быстрое развёртывание на новом сервере(простота переноса), install. sql для БД и набор скриптов, которые грузятся в папку и запускаются из браузера, без консольных плясок с бубном.

Красота интерфейса не принципиальна, главное функционал описанный выше.