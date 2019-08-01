Необходимо создать модуль, который будет отправлять файл для скачивания товара на почту после успешной оплаты (после изменения статуса товара на "Оплачен") сайт на ocStore 2.3
Повторить функционал Google календаря на API (add/edit/delet).
Форма должна уметь создавать/редактировать/удалять события в Gogole календаре по API.
Поля формы можно увидеть на скриншоте(почты гостей события должны быть введены каждая с новой строки многострочного поля ввода).
1 API запрос – одна отправка приглашения одному пользователю(в зависимости от статуса запроса – пометка в БД о статусе для конкретного человека в рамках одной рассылки успешно или нет).
До 5 уведомлений для события.
При создании нового события оно должно дополнительно записываться в БД MySQL.
Также необходима возможность правки и отмены существующих событий по API Google + MySQL(некая таблица, где выведены все созданные события + возможность отменить или подредактировать каждое).
Требуется быстрое развёртывание на новом сервере(простота переноса), install. sql для БД и набор скриптов, которые грузятся в папку и запускаются из браузера, без консольных плясок с бубном.
Красота интерфейса не принципиальна, главное функционал описанный выше.
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